Operação “Fraus” apreende R$ 5 mil, munições, celulares e documentos

Operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), que tem agentes penitenciários como alvo, fez a apreensão de cerca de R$ 5 mil, 101 munições calibre 38, celulares e documentos, os quais passarão por perícia e análise, com o fim de concluir as investigações. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da 16ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público da Comarca de Dourados (MS), deflagrou a “Operação Fraus”, para dar cumprimento a seis mandados de busca e apreensão, na manhã desta sexta-feira (22), expedidos pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca.





Divulgação/AGEPEN Penitenciária Estadual de Dourados (PED)

De acordo com as informações, os mandados tiveram como alvo o setor administrativo e cantina da Penitenciária Estadual de Dourados (PED), residências de agentes penitenciários e fornecedores de produtos para a unidade penal.



As investigações visam esclarecer a prática dos crimes de peculato, organização criminosa e outros, especificamente quanto à obtenção de vantagens ilícitas e apropriação de dinheiro público por parte de agentes penitenciários e terceiros, mediante o superfaturamento dos valores de produtos comercializados na cantina da PED, envolvendo a administração do presídio no período de 2016 até maio de 2017.



O nome da operação “Fraus”, do latim, se refere à mentira/fraude que era praticada na contabilidade da cantina antes do seu o encaminhamento ao Ministério Público e ao Judiciário, falseando o real ganho financeiro em relação ao faturamento da cantina da PED, durante o período investigado, no intuito de não demonstrar os ganhos “extras”, os quais eram destinados a agentes públicos e privados no esquema criminoso investigado. Todos os mandados foram cumpridos.