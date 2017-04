Ônibus voltam a circular e serviço deve ser normalizado ao longo do dia

Liniker Ribeiro/Capital News Veículos saíram mais tarde da garagem nessa sexta-feira

Ônibus do transporte público de Campo Grande voltaram a circular após paralisação que começou na madrugada desta sexta-feira (28). Com menos veículos rodando pela cidade, a greve da categoria chegou ao fim por volta das 8h30.



Segundo o sindicato do serviço, a situação deve ser normalizada no decorrer do dia. Apesar disso, os horários e itinerários de hoje seguirão a programação realizada aos sábados. Cerca de 585 veículos vão rodar para atender a demanda da capital, número 25% menor que nos dias úteis.



Serviço foi interrompido na madrugada de hoje após adesão do setor a greve realizada em todo o país nesta sexta. Manifestantes protestam contra as reformas trabalhista e previdenciária, projetos do Governo Michel Temer que tramitam pelo Congresso Nacional.



A greve de um dia foi convocada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB), Intersindical, Central e Sindical Popular (CSP/Conlutas), União Geral dos Trabalhadores (UGT), Força Sindical, Nova Central, Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB) e Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB).



Em Campo Grande teve empresa que