Obras no Macroanel rodoviário são retomadas

PMCG Foi autorizado aditivo de mais R$1,6 milhão para obras não previstas no projeto original

As obras do braço norte do macroanel rodoviário foram retomadas com a trégua das chuvas. Foi autorizado o aditivo de R$ 1,6 milhão para realizar serviços que não estavam previstos no projeto original.

Uma estrutura de drenagem terá que ser construída no trecho onde duas nascentes foram identificadas. As readequações nos projetos aumentaram os cursos das três rotatórias previstas na MS-080 e na MS-010. Serão investidos R$ 14,3 milhões nesta última etapa do macroanel, que atravessa 180 hectares ao longo de 46 propriedades.

As obras do macroanel, trecho entre as saídas de Rochedo e Cuiabá, foram retomadas em outubro do ano passado, mas foram interrompidas durante o período de chuva. A construção de um colchão de drenagem, feito de pedra com 200 metros de extensão e um metro de altura, foi iniciada. Os colchões servirão como escoamento de nascentes por dos drenos laterais, evitando que a água aflore e arraste o aterro da pista.

Para retomar os serviços, a prefeitura resolveu várias pendências: prorrogou convênio que venceu em maio do ano passado; fez a reprogramação (com aval do DNIT) para inclusão de novas obras e concluiu as últimas desapropriações. Só no final de julho do ano passado foi homologado o acordo judicial para o pagamento das indenizações e com isto foi concluída a desapropriação de das últimas duas áreas com trechos no traçado do macroanel.

O trecho norte do macroanel possui 24 quilômetros de extensão. As obras começaram em 2011 com orçamento de R$ 27 milhões. Do total, já foram utilizados 21,9 milhões. Com os aditivos e reprogramação para inclusão de novas obras, no valor de R$ 9,2 milhões, a obra fechará com custo total de R$ 36,3 milhões.

De acordo com relatório do engenheiro fiscal da obra, 87,30% da terraplanagem já foi feita; 63,55% da pavimentação e 72,97% da drenagem. Além disso, foram concluídas as duas pontes planejadas sobre os córregos Botas e Ceroula.