Obras no corredor sudoeste de transporte coletivo são retomadas

PMCG Obras estavam paradas desde o fim de 2017 devido ao período de chuvas

As obras de recapeamento e drenagem no corredor sudoeste de transporte coletivo foram retomadas pelo exército. Os trabalhos estavam interrompidos desde o final do ano passado, por causa do período de chuvas. A expectativa é de que os militares concluam o trecho até o final do ano.

O serviço está sendo realizado em duas frentes. Uma delas é a drenagem na Rua José Paes de Farias, a partir da esquina com a Rua Espanha. Na rua Brilhante estão sendo refeitos os trechos do asfalto para reaplicação do pavimento. A partir da próxima semana, serão abertas bocas de lobo nos trechos já recapeados das ruas Brilhante e Guia Lopes.

Está planejada a implantação de 943 metros de drenagem no trecho final do corredor sudoeste. Mais de 400 metros são referentes a rua só Rua Hermenegildo Pereira, que depois da Bandeirantes passa a se chamar José Paes de Farias. De acordo com engenheiros da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), a rede vai captar a enxurrada da Brilhante e escoá-la até o Rio Anhanduí.

Meia pista será interditada quando a obra chegar na Avenida Bandeirantes, onde está programada a implantação de 62 metros de dutos. A interdição também será realizada no cruzamento da Hermenegildo Pereira com a Brilhante, que receberá 262 metros de tubulação até a Rua Aduie Rezek. A drenagem também vai atravessar a Rua Gabriel Cubel, numa extensão de 275 metros até chegar a Bandeirantes, onde está planejado mais 96 quilômetros de rede.

Ainda falta implantar um quilômetro de drenagem, efetuar remendos e instalar bocas de lobo nos 3.320 quilômetros do corredor do sudoeste do transporte coletivo.

Na outra etapa serão construídas calçadas padronizadas com acessibilidade. Além disso, será feito o recapeamento da faixa exclusiva destinada aos ônibus. Também serão recapeados mais 1,930 km na Brilhante. Já foram feitos 700 metros de drenagem e 1,5 km de recapeamento.

As obras de recapeamento das vias que integram o corredor de transporte coletivo sudoeste foram divididas em três lotes, para acelerar a implantação do projeto de mobilidade urbana. Desde o início do ano, o trabalho está sendo executado pelo Exército. As licitações para o trecho da Avenida Bandeirantes e da Marechal Deodoro com prolongamento na Avenida Gunter Hans estão sendo preparadas.