A. Frota/PMD Obras na avenida interditada serão retomadas nesta semana

As obras na avenida Presidente Vargas, enfim, devem serem retomadas nesta semana. De acordo com a prefeitura de Dourados, a empreiteira vencedora da licitação aguarda somente a autorização da análise do processo licitatório pelo governo do Estado para o município dar a Ordem de Serviço e os trabalhos iniciarem imediatamente.

O local foi interditado em abril após a abertura de uma cratera e a verificação do desmoronamento subterrâneo de uma tubulação construída para escoamento do córrego Laranja Doce.

De acordo com a secretária municipal de Obras Públicas, Marise Bianchi Maciel, a obra consiste na substituição dos quatro dutos de 80 centímetros de diâmetro que não suportaram a demanda e se romperam no início de abril, quando ocorreram fortes chuvas em Dourados. A tubulação será substituída por duas unidades de bueiro celular duplo com 2,5 metros x 2,5 metros de abertura e 52 metros de comprimento (extensão transversal da via).

A contratação da empresa aconteceu após o governo estadual firmar convênio com a prefeitura e destinar R$ 871 mil para a obra, que tem previsão de 90 dias para ser concluída.

O município executou os serviços de escavação e a execução de projetos e cálculos de vazão de água da chuva. A Sanesul providenciou o desvio da rede de água. Além da tubulação, serão construídos drenos às margens da avenida e toda a recuperação viária e do canteiro central.

A secretária Marise diz ainda que estudos têm sido elaborados para intervenção semelhante, em uma próxima etapa, na rua Hayel Bon Faker, por onde também passa tubulação para escoamento do córrego Laranja Doce.

OBRA ANTIGA

O problema na Avenida Presidente Vargas surgiu na primeira semana de abril, depois de fortes chuvas que ocorreram em Dourados. A tubulação, construída há décadas, não suportou a demanda pluvial. O córrego é o único dreno na bacia da região e os novos empreendimentos imobiliários acabaram por aumentar o fluxo de água que passava pelo duto.

Após interditar a via e executar os serviços de escavação, e, diante da dimensão do problema, a secretaria de Obras elaborou projetos e a prefeita Délia Razuk foi à busca dos recursos e, com apoio da Câmara de Vereadores e intervenção do vice-governador e secretário estadual de Infraestrutura Murilo Zauith, viabilizou a liberação dos R$ 871 mil para as obras. A prefeita Délia Razuk e o diretor-presidente da Agesul, Luís Roberto Martins de Araújo, assinaram o convênio em maio.