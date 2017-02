Obras do Hospital Regional serão iniciadas em 15 dias

Assessoria Portal MS Governador fez anúncio em evento da Fibria nesta quinta-feira

Durante agenda pública em evento da Fibria em Aparecida do Taboado, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) anunciou que em 15 dias assina a ordem de serviço para início das obras do Hospital Regional em Três Lagoas.



Governador fez o anúncio na quinta-feira (9), explicando que está liberada a licitação e a homologação do HR. “Vamos dar ordem de serviço dentro de 15 dias. É uma boa notícia porque a saúde está sendo pensada regionalmente. Nossa estrutura obedece a uma lógica, que vai fortalecer os polos regionais. Além de dar a ordem de serviço, temos R$ 55 milhões já em caixa, para que a obra inicie e tenha velocidade”, disse o governador.



Com 138 leitos, o hospital será construído em terreno doado à Três Lagoas pelo empresário Magid Thomé Filho, no Distrito Industrial do município – rodovia BR-158 –, com uma área de 23 mil metros quadrados.

O HR faz parte do conjunto de mais de 200 do programa Obra Inacabada Zero. Orçada em R$ 68.457.415,73, conta com financiamento de R$ 41 milhões em recursos próprios, via Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), aprovado em maio de 2016.



Conforme a assessoria do governo, a obra deveria ter sido iniciada em 2014 mas houve desistência da empresa contratada. Ainda, a atual gestão teria constatado incorreções no projeto original, que passou por readequações.



Além de dividir o atendimento à população com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, a unidade atenderá as demandas dos alunos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus de Três Lagoas.