Obras de recapeamento iniciam na Avenida Guia Lopes

Divulgação/Assessoria Dois meses de gestão e um dos focos principais tem sido a lama asfáltica da Capital

Na manhã desta segunda-feira (13), o prefeito Marquinhos Trad acompanhado do secretário Municipal de Infaestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Rudi Fiorese, e do comandante do 3º grupamento de engenharia do Exército, coronel Moacir Rangel, visitaram a obra de recapeamento da Avenida Guia Lopes.



De acordo com o prefeito, “a Capital tinha um número aproximado de 300 mil buracos, no início da gestão havia sete equipes trabalhando para recapear as ruas e avenidas da cidade, hoje esse número já subiu para 20 e pode-se chegar a 30 equipes trabalhando para regularizar a situação. Além da equipe disponível, tem a participação de 70 homens do Exército Brasileiro, e nós estamos em negociação para que esse número também suba, atingindo 300 homens disponíveis a auxiliar na conclusão desse serviço”, concluiu prefeito.



Ao ser questionado sobre ruas que já foram recapeadas e que com o número de chuvas constantes na Capital, tornaram a abrir os buracos, prefeito Marquinhos Trad disse que “só houve um caso específico dessa situação, que foi na Rua Rachid Nedder,” afirma Marquinhos.



Segundo prefeito o prazo continua o mesmo de 24 meses, porém, acredita-se que irá ser concluído antes desse prazo, havendo devolução de valores referentes ao custeio da obra do Exército para a Prefeitura da Capital.