OAB suspende exame da ordem devido à greve dos caminhoneiros

OAB/MS Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS)

A Ordem dos Advogados do Brasil suspendeu a aplicação da segunda fase devido às manifestações dos caminhoneiros que bloquearam rodovias estaduais e federais em todo país. A prova estava prevista para ocorrer neste domingo (27). Um comunicado oficial foi publicado no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do exame.

De acordo com a Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado “outras providências a serem adotadas e demais informações referentes ao novo cronograma serão divulgadas aos examinandos envolvidos oportunamente”.

"A Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado, por constatar não haver

condições de logística para a entrega e aplicação das provas de forma uniforme, com

segurança, sigilo e eficiência em todo o território nacional, conforme certificado pela

FGV, resolve SUSPENDER a aplicação da prova prático-profissional do XXV Exame

de Ordem Unificado, agendada para o próximo dia 27 de maio de 2018, em todo o

território nacional, a fim de preservar a segurança e o deslocamento dos examinandos,

em razão das manifestações ocorridas nos últimos dias que acarretaram no bloqueio de

rodovias estaduais e federais no país.

Outras providências a serem adotadas e demais informações referentes ao novo

cronograma serão divulgadas aos examinandos envolvidos oportunamente".