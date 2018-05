OAB divulga nova data da segunda fase após suspensão da prova

OAB/MS Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS)

Após suspender a aplicação da segunda fase, prevista para domingo (27), a Ordem dos Advogados do Brasil divulgou uma nova data para realização da prova. A avaliação deve acontecer no dia 10 de junho em todo país. Um comunicado oficial foi publicado pela Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora.

A prova da segunda fase do exame foi adiada devido às manifestações dos caminhoneiros, por “não haver condições de logística para a entrega e aplicação das provas de forma uniforme, com segurança, sigilo e eficiência em todo o território nacional”. De acordo com nota oficial, a decisão também foi para “preservar a segurança e o deslocamento dos examinando".