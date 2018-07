Número de acidentes na BR-163 registra queda de 20% no primeiro semestre

A concessionária que administra a rodovia BR-163 em Mato Grosso do Sul divulgou nesta quinta-feira (26) que houve queda de 20% no número de acidentes e a queda no número de mortes também caiu, bem mais que a metade, comparado com o primeiro semestre do ano passado. Segundo o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), de janeiro a junho de 2018 aconteceram 652 acidentes na BR-163/MS, contra 810 acidentes em igual período no ano passado. Apesar da queda nos números, as ocorrências continuam, foram 12 mortos nos primeiros seis meses do ano, em 2018, contra 34 mortos em igual período no ano passado. Isso equivale a menos 65% de fatalidades.

Conforme Paulo Linck, coordenador de Interação com o Cliente do trecho Sul da BR-163/MS, as estatísticas comprovam as teses da equipe de Atendimento da CCR MSVia, de que os resultados sempre aparecem quando há intervenções pontuais na pista combinadas com campanhas educativas e ações coercitivas da Polícia Rodoviária Federal (PRF/MS) nos pontos de maior incidência de acidentes graves.

“O estudo do SAU é uma radiografia do comportamento do usuário na pista, revelando tendências e comportamentos, de maneira a permitir ações preventivas específicas”, explica Linck. “Neste ano de 2018 temos atuado com foco no combate aos acidentes violentos nos pontos em que eles mais acontecem e isso surte um efeito muito bom”.

O coordenador afirma que ações de recuperação do pavimento em pontos críticos da BR-163/MS, como no Anel Viário de Campo Grande têm indicado excelentes resultados. “Com a recuperação da pista e consequente modernização da sinalização vertical (placas) e horizontal (faixas e refletivos), o usuário responde com mais cuidado na condução dos veículos e mais atenção à pista”, diz ele.

A intensificação da fiscalização por parte da PRF/MS tem sido fundamental para garantir essa mudança de comportamento. Por meio de blitz específicas e comandos mais frequentes nas áreas de risco, a PRF está fechando o cerco contra os maus motoristas.