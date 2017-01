Novos presídios serão construídos em Mato Grosso do Sul

Chico Ribeiro-Subcom Obras no complexo da Gameleira, em Campo Grande, estão sendo concluídas

Conforme a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), o sistema carcerário do Estado tem hoje 7.327 vagas, mas comporta 15.549 detentos. Com a construção de novos presídios nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Coxim e Dourados, a previsão é de abertura de 2.588 novas vagas.



Em Campo Grande estão sendo construídos três no complexo da Gameleira: dois masculinos, com 603 vagas cada, e um feminino, com 407 vagas. Com exceção do feminino, que teve atraso no cronograma em razão de falhas no projeto, as obras da Gameleira serão inauguradas ainda neste primeiro semestre.



Em Corumbá a ampliação do presídio abriu 90 vagas, que serão ocupadas após a formação de novos agentes penitenciários. Em Coxim, estão em andamento as obras de ampliação do presídio, que terá mais 144 vagas. O mesmo número de vagas será aberto também com ampliação do presídio de Ponta Porã.



Com o aporte de R$ 54.640.972,22 liberados pelo Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), o Governo do Estado vai destinar R$ 31.944,444,44 para a construção de dois presídios em Dourados, um masculino com 800 vagas, e um feminino, com 400 vagas, além de um presídio de regime semiaberto em Corumbá.

Agentes penitenciários

O Governo do Estado forma em 1º de fevereiro 438 novos agentes penitenciários, que devem reforçar o quadro da Agepen, que hoje conta com efetivo de 1.379 servidores.



O diretor-presidente da Agepen, Ailton Stropa, destaca que os agentes que estão sendo formados pelo Estado não serão “simples carcereiros”. Todos os agentes, segundo o diretor-presidente da Agepen, “têm nível de escolaridade superior e são treinados também para o trabalho de ressocialização, o que é fundamental para a humanização e para desafogar o sistema penitenciário”, disse. (com assessoria)