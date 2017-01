Novos conselheiros do CRA-MS e CFA tomam posse

Divulgação/Assessoria Diretoria assume biênio 2017-2018

A programação da noite contou com a assinatura de parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), além da diplomação e posse dos novos conselheiros regionais, a diplomação e posse do conselheiro federal suplente e a definição da nova diretoria do CRA-MS para o biênio 2017-2018.



O presidente do Conselho Federal de Administração, Sebastião Luiz de Mello, acompanhou toda a solenidade. Participaram também membros da Associação Sul-Mato-Grossense de Administradores, Tecnólogos e Acadêmicos de Administração.



A nova formação da diretoria ficou composta da seguinte maneira:



Presidente: Adm. Alex Sandre Rodrigo Cazelli

Vice-presidente: Valdir da Costa Pereira

Diretora Administrativa e Financeira: Adm. Solaine Garcez Trindade

Diretora de Fiscalização e Registro: Adm. Telma Cristina Fernandes Henriques

Diretor de Desenvolvimento Institucional: Adm. Marcos Silva