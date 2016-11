Novos Agentes penitenciários iniciam curso de formação nesta quarta-feira

Divulgação/Assessoria Curso de Formação dos novos Agentes Penitenciários

A aula inaugural do curso de formação dos 438 agentes penitenciários que estão sendo contratados pelo Governo do Estado acontece nesta quarta-feira (23), às 13h30, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo.



O curso será realizado na Escola Penitenciária de Mato Grosso do Sul (Espen), será ministrada pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa e conta com as presenças do secretário de Administração, Carlos Alberto Assis e do diretor-presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Ailton Stropa Garcia.



Os novos servidores irão trabalhar em 45 unidades prisionais do Estado, além de três unidades que ainda estão em construção na Capital, pelo Governo do Estado, através do convênio com o Ministério da Justiça e Cidadania, via Departamento Penitenciário Nacional (Depen).