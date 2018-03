Novo trecho da Euler de Azevedo está sendo revitalizado

Edemir Rodrigues Avenida teve a pista duplicada, o asfalto recapeado e muretas de contenção implementadas

A avenida Euler de Azevedo teve a pista duplicada, o asfalto recapeado e muretas de contenção implementadas. Agora, a um novo trecho passa por revitalização. A obra está inserida no projeto de drenagem e pavimentação do Complexo Altos do São Francisco. Os recursos, do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Pavimentação, somam R$ 8,2 milhões.

Do total de recursos investidos, R$ 2,8 milhões são do Governo do Estado pelo programa “Juntos por Campo Grande”. Ao todo, as intervenções do Complexo Altos do São Francisco somam 20 Km de pavimentação, 3 Km de recapeamento e 9 Km de drenagem em bairros da região.

Outras obras

A construção da avenida Parque dos Poderes também faz parte do projeto “Juntos por Campo Grande”. Com 650 metros de extensão, a nova via liga a rotatória da avenida Mato Grosso à rua Jamil Félix Nagles. A avenida está sendo pavimentada e deve ter o acesso liberado à população em breve.

Ela irá abrigar uma ciclovia e tubulação de drenagem de águas pluviais para absorver a enxurrada que desce dos bairros do entorno do Parque dos Poderes, causando alagamentos na região. Além de contribuir para solucionar o escoamento da água da chuva, ela irá ajudar a desafogar o tráfego na Hiroshima, principalmente, nos horários de pico.