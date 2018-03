Novo sistema de gás garante mais segurança ao Mercadão

Tamanho do texto

Raquel Pereira Novo sistema de gás instalado pela MSGÁS foi inaugurado nesta terça-feira (20)

O Mercado Municipal Antônio Valente, que completa 60 anos em 2018, concluiu a última etapa do processo de adequação às novas normas e exigências de segurança. O sistema de gás, que será fornecido pela Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS), foi inaugurado nesta terça-feira (20).

O novo sistema foi implantado em cinco estabelecimentos dentro do Mercadão. A ação vai representar uma economia em torno de 50% nos custos com uso de gás. O diretor-presidente da MSGÁS, Rudel Trindade, contou que, além da instalação, as lanchonetes e pastelarias receberam uma bonificação de três meses gratuitos de gás natural.

Além da economia e praticidade, a segurança é o grande ponto da adoção do gás natural. O presidente da Associação dos Comerciantes do Mercado Municipal (Associmec), Cleuber Linares, explica que o uso de botijões dentro do Mercadão era algo preocupante. “Além da segurança, o manuseio, a troca de botijões, das mangueiras, era algo que nos deixava apreensivos. Hoje, com o gás natural podemos dizer que dormimos tranquilos”, afirma.

Com todas as exigências de segurança atendidas, o local solicitará a certidão de funcionamento definitiva. Até então, o Mercado Municipal havia recebido do Corpo de Bombeiros uma provisória.

Segundo o prefeito da Capital, Marquinhos Trad, quando há o envolvimento de instituições sérias, a cidade cresce. “É o caso de hoje, a MSGÁS, o Governo do Estado e a Prefeitura se uniram para desburocratizar as formalidades administrativas e assim levaram mais desenvolvimento para todos os setores”, concluiu.