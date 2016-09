Novo leilão de veículos do tráfico tem Corolla a partir de R$ 4 mil

Rubens Bilherbeck Leilão acontece na sexta-feira (9)

Os veículos apreendidos em operação contra o tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul serão leiloados. Ao todo são caminhonetes, ônibus, reboque, caminhão, moto e carros de passeio estão no leilão eletrônico aberto para lances via internet. O pregão, sob a condução do leiloeiro oficial Tarcílio Leite e apoio técnico da equipe da Casa de Leilões, encerra na sexta-feira (9), às 17h.



Estão disponibilizados 24 lotes e entre eles um caminhão Scania T113, ano 1997, diesel com lance inicial de R$ 15 mil, uma caminhonete Toyota Hilux 4CD ano 2001 a partir de R$ 3 mil, um ônibus Mercedes Bens ano 1990 com avaliação inicial de R$ 2,5 mil e um automóvel Toyota Corolla XE ano 2004 por R$ 4 mil.



Os interessados podem vistoriar a partir desta terça-feira (6), das 8h às 11h e 13h às 17h. Todos os veículos estão na cidade de Ponta Porã, rua Iturama, 165, bairro Vila Renô. Podem participar pessoas jurídicas e físicas maiores de idade, emancipadas ou seus procuradores, desde que munidos de instrumento público ou particular de mandato.