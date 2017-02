Novo diretor-presidente da Agepen é nomeado oficialmente

Deurico Ramos/Capital News Novo diretor-presidente recebe nomeação

Foi publicado no Diário Oficial, por meio do Governo do Estado, a nomeação do novo diretor-presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). A divulgação aconteceu nesta sexta-feira (10).



O agente penitenciário, Aud de Oliveira Chaves, exerce o cargo em comissão de Direção Superior e Assessoramento. Ele ocupa o lugar do juiz aposentado Ailton Stropa Garcia. A reivindicação para que um agente ocupasse o cargo é antiga entre os servidores.



Aud de Oliveira Chaves é servidor da Agepen desde 1999. Começou como agente penitenciário no ano de 2001, por meio de concurso público, na área de Segurança e Custódia. Formado em Tecnólogo de Segurança no Trabalho, possui especialização em Gestão Penitenciária e Gerenciamento de Crises.



Com 17 anos de carreira, o agente atuou como chefe de equipe de plantão e em chefias de Disciplina e Segurança. Respondeu também como chefe do Setor de Transportes da Agepen, função que ocupa até sua nomeação como diretor-presidente da Agepen.