Novas Unidades Operacionais da PRF na BR-163/MS são entregues pela CCR MSVia e ANTT

Divulgação/Assessoria Duas unidades foram construídas para atender os agentes

Os novos postos foram construídos na altura do km 33,2, em Eldorado, e na altura do km 215,8, em Caarapó, respectivamente. As obras foram patrocinadas com recursos oriundos da concessão da BR-163/MS, conforme estava previsto no contrato de concessão, e foram entregues hoje (01) pela CCR MSVia e a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) para a Polícia Rodoviária Federal – PRF.

As novas Unidades Operacionais da PRF contam com 850m² de área construída, cada uma. Compostas por um bloco principal, um bloco para fiscalização, estacionamento coberto, pátio para retenção de veículos, duas coberturas metálicas de pista com cerca de 6 m de altura, passarela e rampa de inspeção de veículos.

Segundo Henrique Rubião, diretor de Engenharia da CCR MSVia, as duas obras envolveram, no total, investimentos na ordem de R$ 12 milhões.

“Esses recursos foram investidos pela CCR MSVia de acordo com o que está previsto no Contrato de Concessão e os projetos atenderam a especificações técnicas da própria PRF”, informa o diretor.

Ainda de acordo com ele, “mais do que uma obrigação contratual, a entrega das duas unidades reforça a parceria entre a Concessionária e a PRF em busca de ações de melhoria permanente da segurança e da fluidez do tráfego na BR-163/MS”.