Nova morte pelo H1N1 foi confirmado totalizando 16 casos notificados

Tatiane Genoino Dos casos notificados apenas cinco deram negativos assim

Segunda morte por Gripe Influenza A, tipo H1N1 confirmada no município de Três Lagoas, registrado no ultimo domingo (28), confirmado nesta quinta (2), pela Secretaria de Saúde da cidade.



Conforme o relatório divulgado trata-se de um homem de 83 anos de idade. O primeiro caso registrado foi na semana passada. A vítima foi um homem de 48 anos de idade que veio a óbito no Hospital Cassems.



Neste mesmo relatório, consta 16 casos notificados da doença em 2019, sendo que 11 foram positivos, com dois óbitos e 5 negativos. Do total de positivos registrados, 8 são do sexo masculino, dentre esses, um menino de 4 anos de idade. Os demais casos são femininos, dentre esses, uma menina de 12 anos de idade.



O dia D da vacina acontecera em vários postos da cidade no próximo sábado dia 5.