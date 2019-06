Nova ação do Sábado Sem Mosquito recolhe toneladas de lixo

Divulgação/PMD Ação Sábado Sem Mosquito recolheu mais algumas toneladas de lixo e materiais inservíveis em bairro de Dourados

Sugerida pelo Ministério da Saúde e promovida pela prefeitura de Dourados por meio da Secretaria Municipal de Saúde e com o apoio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o Sábado sem Mosquito seguiu no final de semana no bairro Canaã III e recolheu toneladas de lixo, segundo a nota divulgada para a imprensa.



A ação aconteceu no dia 1º e pelo menos 15 caminhões saíram carregados de materiais inservíveis propensos ao acúmulo de água e proliferação do mosquito.



O secretário de Serviços Urbanos Fabiano Costa destaca a ação como um diferencial na luta contra os vetores de doenças e que o apoio da população segue sendo fundamental, pois também contribui para erradicação de outros vetores de doenças. “São mais algumas toneladas de lixo recolhidas das residências e vemos que a administração tem se colocado como ajudadora da comunidade em relação a este trabalho. Agradecemos a contribuição de cada morador”, disse.



Segundo Rosana Alexandre da Silva, coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses, a próxima ação do “Sábado sem Mosquito” será no dia 15 de junho, na Vila Cachoeirinha, e no próximo sábado, na Vila Lili, o CCZ fará uma ação de conscientização em mutirão a partir da escola estadual Menodora Fialho de Figueiredo.



Os bairros já visitados foram o Parque das Nações II, Vila Índio e Vila Rosa, BNH 4° Plano, Jóquei Clube, Distrito de Itahum, Parque do Lago, Estrela Verá e Santa Felicidade, área central e Jardim Canaã III. Todo o lixo é recolhido em um local próximo ao bairro atendido e depois encaminhado para o Aterro Sanitário do município.