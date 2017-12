Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é instituída padroeira de MS

Assessoria/Divulgação

Com a presença de deputados, vereadores e autoridades da Igreja, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) sancionou na manhã desta quarta-feira (27) a lei que institui Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como padroeira de Mato Grosso do Sul. “Isso para nós é uma alegria no ano que o nosso Estado completa 40 anos”, disse o chefe do Executivo, lembrando que essa é mais uma data histórica para o Estado. O dia 27 de junho será dedicado a celebrar a padroeira, mas a data não será considerada feriado.

O projeto de lei foi alvo de polêmica para a escolha da Santa e houve divergências até mesmo dentro da comunidade Católica. Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora Auxiliadora chegaram a ser defendidas como opção para a santa protetora do Estado. “Nossa Senhora Aparecida continua tendo um lugar especial no coração dos sul-mato-grossenses”, afirmou Dom Dimas Lara Barbosa, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Campo Grande, ressaltando ainda a importância do trabalho da Missão Salesiana no Estado.

O projeto de lei para a instituir a padroeira é de autoria do deputado Paulo Siufi (MDB), votado e aprovado no dia 20 de dezembro. Durante a discussão em plenário, deputados ligados às denominações evangélicas chegaram a pedir o adiamento da votação e sugerir uma pesquisa sobre a escolha. O presidente da Casa de Leis do Estado, deputado Júnior Mochi (MDB), presente na Cerimônia de sanção da lei, lembrou que a matéria já havia sido apresentada por ele há 4 anos.

“É uma alegria ter atuado na aprovação e agradeço ao trabalho de todos os colegas deoutados que garantiram a apreciação e aprovação na Comissão de Constituição e Justiça e que garantiram que ela fosse ao plenário”, disse. “A persistência leva a vitória”, emendou Dom Dimas, sobre a tramitação, lembrando o empenho do padre Dirson Gonçalves, do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Capital, que recebe cerca de 25 mil fieis todas as quarta-feiras. A cerimônia de sanção da lei foi realizada durante uma das 18 novenas que ocorrem no Santuário. “Muito obrigado”, disse o padre Dirson, ao anunciar que o governador, o presidente da Assembleia e autor do projeto de lei receberiam um presente ao final da solenidade.