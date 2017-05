No primeiro dia, 60% dos funcionários aderem à greve dos Correios em Três Lagoas

A greve dos Correios teve início nesta terça-feira (2) em Três Lagoas e logo no primeiro dia de paralisação, aproximadamente 60% dos funcionários que trabalham no Centro de Distribuição de Cartas e Encomendas aderiram ao movimento, segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Mato Grosso do Sul.

Arquivo/JP Funcionários estão em greve por tempo indeterminado

Diferente de grande maioria das greves realizadas por classes de trabalhadores, esta paralisação não tem no reajuste salarial a principal reivindicação, mas sim um maior número de funcionários, que segundo o sindicato atinge apenas a metade do efetivo necessário.



"Trabalhamos só com 50% do efetivo necessário no Centro de Distribuição e, além de tudo, temos que atender também as cidades de Brasilândia, Santa Rita do Pardo e Água Clara. As motos e os carros dos Correios estão sucateados, enfim, estamos reivindicando melhores condições de trabalho. Não estamos pedindo reajuste salarial", disse o secretário geral do sindicato, Geraldo Ramires, ao site JPNews.



Durante a greve, a agência de atendimento seguirá com atendimento normal, já que os empregados neste setor não aderiram, sendo prejudicado apenas a distribuição de correspondências. Segundo Ramires, mais de 300 encomendas estão paradas no Centro de Distribuição há pelo menos 15 dias.



Os Correios apresentou uma proposta à categoria com a revogação por três meses da medida que suspendia férias dos funcionários que tirariam entre maio e julho, parcelando o pagamento em cinco vezes; abrindo espaço para discussão do percentual de plano de saúde dos funcionários; e suspendendo a distribuição alternada nos períodos matutinos. O sindicato acredita que as condições não serão aceitas pelos grevistas.