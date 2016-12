No final do ano, Polícia Militar Rodoviária intensifica fiscalização nas estradas de MS

Divulgação/Polícia Militar Rodoviária Operação “Rodovia Segura”, deflagrada pela Policia Militar Rodoviária, segue até o fim de janeiro

A operação “Rodovia Segura”, deflagrada pela Policia Militar Rodoviária, segue até o fim de janeiro com reforço policial de pelo menos 100 profissionais nas estradas de Mato Grosso do Sul. O objetivo é reforçar a fiscalização das rodovias estaduais durante os feriados festivos do final de ano, para prevenir a ocorrência de acidentes de trânsito.

Agora, o foco é também reforçar o uso do cinto de segurança e coibir infrações, conforme declarou para o programa “MS no Rádio” o tenente Luiz Duarte, que é chefe de operações da PM Rodoviária.

“Nesse fim de ano, a PM Rodoviária vai dispor do efetivo administrativo, para que o usuário da via sul-mato-grossense possa ir em segurança a todos os lugares. É muito triste nós observarmos o grande índice de acidentes ocasionados pelo próprio condutor, que não tem a sensibilidade de respeitar o limite de velocidade, usar o cinto de segurança e fazer o uso do álcool, que é proibido”, disse o tenente.



O tenente também comentou sobre as mudanças nas normas do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), como os valores das multas. “Uma infração de natureza leve, que tinha valor de R$ 53 passou para R$ 80,38. A infração média de R$ 80 passou para R$ 130,16, a grave está em R$ 195,23 e a gravíssima em R$ 293,97. Existe um agravante, uma ultrapassagem proibida é multiplicada por dez, ou seja, basta multiplicar o valor da multa gravíssima e o resultado é de R$ 3 mil aproximadamente, assim como no caso da alcoolemia”.



A operação "Rodovia Segura" foi deflagrada na última terça-feira (20), pelo 14º Batalhão de Policia Militar Rodoviária. As fiscalizações foram intensificadas nas nove bases operacionais e na sede. Além das fiscalizações nos 10 postos, a PM Rodoviária também busca a conscientização dos condutores, por meio da distribuição de material educativo.



Para acionar a Polícia Militar é preciso ligar no número 190.