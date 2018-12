Ninguém acerta no concurso da Mega-Sena e prêmio acumula

Tamanho do texto

Marcello Casal jr/Agência Brasil Mega-Sena

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas pelo concurso 2.102 da Mega-Sena, na noite deste sábado (1), em Curitiba (PR). nenhum ganhador. O sorteio foi realizado em Curitiba (PR), às 20h (horário de Brasília). O prêmio acumulou e o próximo sorteio será na terça-feira (4). O prêmio é estimado em R$ 10 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 04 - 06 - 17 - 34 - 51 - 57.

Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), a quina teve 77 apostas ganhadoras e cada uma levará cerca de R$ 25 mil. Outras 4.557 apostas acertaram a quadra e levarão R$ 604,13 cada.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 3,50.