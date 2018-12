Ninguém acerta na Mega Sena e prêmio acumula

Tamanho do texto

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 9,5 milhões neste sábado

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas pelo concurso 2.103 da Mega-Sena, nesta terça-feira (4), em Santo Anastácia, no interior do estado de São Paulo. Os números sorteados foram: 03 - 13 - 40 - 44 - 46 – 50.

Ganharam na Quina 40 apostas e cada uma receberá R$ 34.939,71. A quadra teve 2.226 apostas ganhadoras; cada acertador receberá o prêmio de R$ 896,92.

Com a Mega Semana de Verão, mais dois sorteios serão realizados esta semana: um amanhã e outro no próximo sábado (08). Normalmente, eles ocorrem em dois dias da semana: quarta-feira e sábado.

O prêmio estimado pela Caixa para o próximo concurso, que será realizado nesta quinta-feira (06), é R$ 12 milhões. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.