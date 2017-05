Ninguém acerta e Mega-Sena acumula em R$ 24 milhões

Anderson Ramos / Capital News As apostas devem ser feitas até às 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país

Nenhum acerto nos seis números do concurso 1.930 da Mega-Sena sorteados neste sábado (13) em Lucas do Rio Verde (MT). O valor para o próximo concurso é de R$ 24 milhões.

Já a quina saiu para 50 apostas e cada uma delas levará um prêmio de R$ 41.471,66.

Outros 4.712 bilhetes acertaram a quadra e ficarão com R$ 628,66 cada.

Como apostar na Mega-Sena:

Muito simples, as apostas devem ser feitas até às 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima fica em R$ 3,50.