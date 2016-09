Ninguém acerta dezenas da Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 10 milhões

Mais uma vez ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.852 da Mega-Sena realizado na noite desta quarta-feira (31). O sorteio ocorreu na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais.



Veja as dezenas sorteadas: 13 - 17 - 29 - 45 - 49 - 50.



A quina teve 83 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 19.320,44. Outras 4.187 apostas acertaram a quadra e vão levar R$ 547,13 cada uma.



A estimativa de prêmio do próximo sorteio, que será realizado no sábado (3), é de R$ 10 milhões.