Ninguém acerta as seis dezenas no 1º concurso da Mega-Sena de 2018

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.001 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (3), em Camboriú (SC). Acumulado, a previsão do prêmio para o próximo sorteio é de R$ 4,5 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 20 - 22 - 36 - 42 - 52 - 60.

Arquivo/Agência Brasil

Conforme a Caixa Econômica Federal, 12 apostas levaram a quina e cada uma receberá R$ 85 mil. Outras 1.214 apostas faturaram a quadra; cada uma levará R$ 1,2 mil.

O próximo sorteio ocorrerá no próximo sábado (6).

As apostas podem ser feitas até as 18h (de MS) do dia do sorteio, em qualquer lotérica. A aposta mínima custa R$ 3,50.