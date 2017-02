Nilde Brum busca recursos de R$25 milhões em Brasília para reformar centro cultural

Divulgação/Assessoria Projeto prevê restauração e requalificação do espaço da Rotunda

Nesta quarta-feira (1), em reunião com Ministro de Turismo, Marx Beltrão, a secretária municipal de

Cultura e Turismo, Nilde Brum, entregou um projeto para construção de um Centro Cultural em Campo Grande.



Projeto prevê restauração e requalificação da Rotunda, no trecho da Esplanada Ferroviária, para realizações de eventos culturais. O projeto final da obra será entregue pela prefeitura ao Ministério do Turismo até o mês de março, quando for aberto o credenciamento no Portal dos Convênios (Sincov).



De acordo com a secretária, “será uma grande conquista para nós receber o convênio do Ministério do Turismo para levantarmos o Centro Cultural, que com certeza fomentará a cultura e o turismo em nossa Capital”, observou Nilde.



O espaço do Complexo da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil em Campo Grande foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2009, quando se tornou propriedade do Município. A área tem 22,3 hectares e 135 edifícios de alvenaria e madeira e ainda mantém parte dos trilhos que não foram retirados do trecho urbano.



Um dos destaques do conjunto é a rotunda de manutenção dos trens, construção semicircular inaugurada em 1951, com 110 metros de diâmetro, que continha oficinas, área de lavagem e depósito de peças.