Névoa seca e temperatura de 37°C vão marcar a sexta em Campo Grande

Campo Grande vai registrar mais um dia quente e seco nesta sexta-feira (21), com os termômetros variando entre 24°C e 37°C. De acordo com as informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar cai ainda mais, batendo a média de 20%. O sol deve aparecer entre nuvens na Capital e a previsão é de céu encoberto com névoa.



O “calorão” se espalha para as demais regiões do Estado, como em Aquidauana – na região do Pantanal. Por lá, o Inmet prevê máxima de 37°C e mínima de 25°C. O tempo deve ficar ainda mais seco do que na Capital, com a unidade relativa do ar prevista em 35%.



Em Três Lagoas, no leste de Mato Grosso do Sul, os termômetros devem indicar mínima de 24°C, mas depois o calor toma conta, com a temperatura chegando à casa dos 37°C, e uma manhã de céu claro. As nuvens devem se concentrar no período da tarde, já que a previsão também é de céu aberto durante a noite.