Nenhum apostador acerta as seis dezenas e prêmio da Mega-Sena acumula

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas pelo concurso 2.024 da Mega-Sena, na noite desta quarta (21), em Campo Limpo Paulista (SP). O prêmio acumulou e pode pagar R$ 25 milhões no sábado (25).

As dezenas sorteadas foram: 16 - 20 - 23 - 29 - 35 - 47.

A quina teve 45 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 32.255,05. Outras 3.221 apostas acertaram a quadra; cada uma ganhará R$ 643,75.

Para concorrer aos R$ 25 milhões, as apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica. A aposta mínima custa R$ 3,50.