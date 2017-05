“Não é o momento para falar sobre reeleição, o governador está focado nas questões administrativas”

A possível e comentada aliança entre o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) para a reeleição do governador Reinaldo Azambuja não foi confirmada pelos dois partidos.

Deurico/Capital News Márcio Monteiro diz que não é o momento para falar sobre eleições

De acordo com o presidente regional do PSDB e secretário estadual de Fazenda, Márcio Monteiro, nem o PSDB nem o governador pensam nesta questão no momento. “Não estamos focados no processo eleitoral. Esse é um assunto para ser tratado no momento certo, oportuno, e agora o foco do governador é cuidar das questões administrativas”, explica.



O mesmo discurso também foi utilizado pelo presidente estadual do PMDB e presidente do Assembleia Legislativa, Junior Mochi. “O partido defende candidatura prórpia, e essa é uma decisão que vem de vereadores, deputados, prefeitos e toda a base do partido”, pontua.

Roberto Higa e Victor Chileno Mochi afirma que partido pretente lançar candidatura própria

Mochi afirma que houve conversas, mas nada de concreto. “O PMDB tem dois candidatos para governador: o André e a Simone. Só pensaríamos em uma possível coligação caso nenhum dos dois candatos queiram concorrer”.



O presidente estadual do PMDB também afirma que a possibilidade de uma alinça só será definida posteriormente. “Na hipótese de não termos candidatos vamos conversar com outros partidos também, não apenas o PSDB”.



O ex-governador André Puccinelli sempre defendeu a candidatura própria do partido, e por isso não irá se pronunciar.

Deurico/Arquivo Capital News Ex-governador André Puccinelli não irá se pronunciar



Sobre uma possível candidatura de Azambuja à reeleição, Monteiro afirma que nada foi definido, porém o governador atende todos os requisitos para tal. “Toda definição é feita com o partido. Claro que o governador tem experiência e capacidade para isso, mas este assunto, assim como uma parceria com partidos aliados serão definidos mais pra frente”.