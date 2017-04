Na luta pelo fim da violência contra mulher, caminhada reúne autoridades e população de Campo Grande

Em busca do fim da violência contra a mulher, autoridades participarão da 2ª Caminhada pela Paz – Mulher Brasileira – Todos Empenhados Contra a Violência. A ação acontece na próxima sexta-feira (28), às 16h, em frente ao Fórum de Campo Grande, seguindo pela rua Dom Aquino até a rua 14 de Julho.



A juíza Jacqueline Machado, titular da Vara de Medidas Protetivas e Coordenadora Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar enfatizou os números da violência. Os dados são do Instituto Datafolha e outros órgãos, ela explicou que uma mulher morre no Brasil a cada 90 minutos e uma é estuprada a cada 11 minutos.



Conforme a juíza, a legislação e as ações repressivas são insuficientes porque a violência, muitas vezes, é motivada por aspectos culturais. "Temos denúncias tardias, muitas vezes as mulheres retiram a queixa, enfim, vamos focar na conscientização para que todos possam se empenhar no combate à violência, quebrando paradigmas e a cultura machista tão presente ainda em nossos dias, seja na mídia, seja na publicidade, seja onde for", analisou.



A juíza também informou que o trabalho de orientação já está sendo realizado por meio de oficinas, palestras, em salões de beleza, onde profissionais são capacitados a identificar vítimas e orientá-las, e outras ações deverão ser executadas em escolas e outros ambientes frequentados pelas mulheres.



Mato Grosso do Sul está em quinto lugar no ranking da violência nacional contra a mulher. A juíza esteve na Casa de Leis no último dia 9 de março, quando alertou para a importância do combate a todo tipo de forma de violência contra as mulheres (leia aqui).