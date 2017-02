Na Capital, 98 pessoas usam tornozeleiras eletrônicas

Assessoria Governo do Estado Com tecnologia, governo quer reduzir gastos e oferecer penas alternativas ao sistema Judiciário

Hoje, 98 pessoas são monitoradas com o uso de tornozeleiras eletrônicas na Capital, conforme dados da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).



De acordo com a assessoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), a monitoração eletrônica acontecem nos casos de pessoas sob medida cautelar, medida protetiva ou condenadas por sentença transitada em julgado, executada por meios técnicos que permitam indicar a sua localização.



Os equipamentos são disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública (Sejusp), por meio da Agepen. O uso das tornozeleiras reduz custos e diminui a superlotação – o equipamento custa em média R$ 230, contra R$ 1.700 gastos com um preso custodiado em algum presídio.



Ainda segundo a assessoria do TJMS, o equipamento está em funcionamento desde março do ano passado, quando o tribunal firmou com o governo estadual um termo de cooperação técnica para regulamentar o uso de tornozeleiras eletrônicas em presos provisórios e condenados no estado.



Ainda, o governo estadual fechou licitação com uma empresa especializada que fornecerá 2 mil equipamentos de monitoração e, apenas os que estiverem efetivamente em uso, serão pagos. Com esta contratação será possível expandir o serviço para as comarcas do interior.



Violência contra a mulher – O uso da tornozeleira também será uma importante ferramenta no combate à violência contra a mulher, pois sempre que o homem agressor, que por obrigação legal tem o dever de se manter afastado da vítima, se aproximar, o alarme é acionado e uma equipe será deslocada até o local e a mulher também será comunicada da proximidade do homem agressor.