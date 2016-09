Na busca por reajuste salarial bancários entram em greve na próxima terça

Foi aprovada em assembleia realizada nesta quinta-feira (1º) a greve dos bancários de Campo Grande. A greve terá início às 00h da próxima terça-feira (6) a fim de reivindicar reajuste de 14,78%, sendo 5% de aumento real e 9,78% de correção da inflação.

Deurico/Artigo Capital News Greve terá início nesta terça-feira após decisão de bancários

A decisão foi tomada após rejeição da proposta de reajuste oferecida pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) que teve como índice proposto de 6,5%. Conforme informações do presidente do Sindicato dos Bancários de Campo Grande, Edvaldo Barros, a categoria está indignada com a proposta que foi apresentada.



“Os bancos estão desrespeitando os seus empregados com essa proposta, que sequer repõe a inflação. Na verdade, representa perda real de 2,8% nos salários", comentou Edvaldo. Ele lembra ainda que 61% das categorias tiveram reajuste igual ou superior à inflação no primeiro semestre deste ano.



Além disso, a categoria pede pelo combate às metas abusivas e ao assédio moral; fim das demissões, ampliação das contratações, combate às terceirizações e à precarização das condições de trabalho; mais segurança nas agências bancárias e auxílio educação. A data-base da categoria é setembro e a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) tem validade nacional.