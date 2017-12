Mutirão realiza 1,2 mil procedimentos oftalmológicos

Chico Ribeiro / Governo de MS Ao todo, o Governo investiu R$ 1,4 milhão no mutirão

O hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA) terá uma movimentação de pacientes intensa nesta semana. Desta terça (19) até sexta-feira (22) serão realizados 1,2 mil procedimentos oftalmológicos já agendados pela regulação, entre consultas e cirurgias de catarata.

Organizada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), com apoio do HCAA, a ação de saúde recebeu a visita do governador Reinaldo Azambuja e do secretário de Estado de Saúde, Carlos Coimbra.

Ao todo, o Governo investiu R$ 1,4 milhão no mutirão. “Esse é um programa do Ministério da Saúde, em parceria com o Estado, que disponibiliza esse recurso para cirurgias eletivas, ou seja, já agendadas”, explicou o governador Reinaldo Azambuja.

Pacientes de 25 municípios que compõem as microrregiões de saúde de Campo Grande e Ponta Porã foram convocados para atendimento. Todos eles já estavam na fila do Sistema Central de Regulação (Sisreg) dos municípios de Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Bandeirantes, Bonito, Camapuã, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Costa Rica, Figueirão, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Paranhos, Paraíso das Águas, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru e Terenos.

Durante a ação, a média de atendimentos diários será de 400 pacientes. “E estamos buscando agora um reforço de recursos para que a gente possa estender ainda mais o serviço. Só para se ter uma ideia, nós fizemos 41 mil cirurgias de catarata na Caravana da Saúde, e no pós Caravana. E ainda temos no cadastro de regulação 17 mil pessoas na fila”, revelou Reinaldo Azambuja.

Para o governador, um dos grandes desafios da SES é obter novos recursos para ampliar os atendimentos de consultas e cirurgias eletivas em todo o Mato Grosso do Sul. “O Carlos Coimbra foi a Brasília/DF hoje para uma reunião com o ministro da Saúde Ricardo Barros para fazer esse pleito, para expandirmos essas etapas de atendimento para todas as regiões do Estado”, contou.

Depois de visitar os consultórios e centros cirúrgicos onde são feitos atendimentos oftalmológicos, o governador percorreu uma sala especial de 150 metros quadrados do HCAA onde é construído um bunker, equipamentos usado no tratamento de diversos tipos de câncer. O equipamento foi adquirido no ano passado, remanejado de Goiânia (GO), resultado de acordo entre o Governo do Estado e o Ministério da Saúde.

A ativação do acelerador linear permitirá o dobro do atendimento em radioterapia do hospital. A estimativa é que a obra do bunker seja concluída em janeiro de 2018, com início dos atendimentos em fevereiro. Na construção da sala que vai abrigar o equipamento são investidos R$ 1,5 milhão dos cofres estaduais.