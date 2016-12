Murilo entrega em solenidade as duas últimas obras realizadas em sua administração

Divulgação/Assessoria Obras de reformas e ampliações de pontos de taxis e mototaxis e pista de caminhada em torno da Faculdade foram entregues nesta quinta-feira (29).

Prefeito Murilo fez oficialmente na manhã desta quinta-feira, 29, as duas últimas entregas de obras de sua administração. As duas obras que ficaram por último foram à pista de caminhada em torno da Faculdade Teológica e Seminário Batista Ana Wollerman, no Jardim Piratininga e as reformas, ampliações e construções de pontos de taxis e mototaxis.



“Vou entregar a administração a prefeita Délia com o sentimento de dever cumprido, como um dos poucos prefeitos no país que vai sair de cabeça erguida e com a certeza de ter cumprido o seu papel de administrador”, disse o prefeito durante a inauguração das obras dos pontos de taxi.



A pista de caminhada em torno da Faculdade Teológica e Seminário Batista Ana Wollerman foi construída com recursos do Ministério dos Esportes, uma emenda do ex-deputado Marçal Filho e com contrapartida da Prefeitura. A pista tem 425 metros e vai atender a população de toda a região.