Municípios vão receber R$ 1,2 milhão em asfalto

Mais três contratos de asfalto para Mato Grosso do Sul foram assinados. De acordo com a publicação feita no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta terça-feira (22), as obras terão investimento de R$ 1,2 milhão.

O Governo do Estado assinou dois contratos, no valor de R$ 663,5 mil, para pavimentação e drenagem das ruas da Vila Rodrigues, em Aparecida do Taboado. Os recursos são Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário (Fundersul). As obras que terão prazo de 120 dias, contados a partir de ordem inicial de serviço que será expedida pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Pedro Gomes também recebe R$ 557,2 mil em investimentos do Fundersul para pavimentação e drenagem da rua da Constituição. O prazo de execução será de 180 dias contados a partir da ordem de início a ser expedida.