Municípios recebem mais de R$ 1,6 bilhão em obras do Governo

Mais de R$ 1,6 bilhão estão sendo investidos pelo Governo do Estado para levar infraestrutura e desenvolvimento aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Estão sendo aplicados recursos próprios quanto em parceria com prefeituras, União e contrapartida a emendas parlamentares.

A gestão municipalista foi reiterada pelo governador Reinaldo Azambuja. “Não há nenhum município de MS hoje que não tenha a presença do Estado, seja em habitação, saneamento, casas, asfalto, drenagem, estradas ou pontes de concreto”, declarou o governador.

O maior volume de investimentos foi em rodovias, principalmente, nas não pavimentadas que tiveram mais de 4,6 mil quilômetros recuperados. Foram feitos também diversos trabalhos para recuperação de vias pavimentadas.

São R$ 817 milhões em obras já concluídas e em andamento por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) que incluem de rodovias a infraestrutura urbana. Já na área de saneamento, são R$ 793 milhões por meio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), entre obras concluídas, em andamento e projetos a serem executados.

A parceria com as administrações municipais tem garantido obras que as prefeituras não teriam condições de executar com recursos próprios. Somente em Campo Grande, foram recuperados R$ 180 milhões que estavam paralisadas. O montante inclui investimentos estaduais como contrapartida a recursos federais, execução da prefeitura e apoio da Câmara de Vereadores. O governo tem auxiliado gestões municipais também com repasse por meio de convênio para o serviço de tapa-buraco, pavimentação de estradas vicinais e nas demais necessidades prioritárias apontadas pelos prefeitos.