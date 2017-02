Municípios de MS serão contemplados com sinalização de trânsito

Assessoria Detran/MS Assinatura teve presença do prefeito de Jateí e Corguinho

Diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito, Gerson Claro, assinou convênio nesta sexta-feira (3) que contemplará os municípios de Jateí e Corguinho com sinalização viária.



A assinatura teve a presença dos prefeitos de Jateí e Corguinho, respectivamente Eraldo Leite (PSB) e Marcela Lopes (PSDB).



Conforme o diretor-presidente do Detran, os recursos arrecadados com multas devem ser investidos em segurança e na sinalização viária e educação para o trânsito, juntamente com a execução do compromisso firmado pelo Governo do Estado e os municípios.



“Esses recursos que investimos na sinalização, auxiliam as cidades a organizarem o fluxo de pedestres, ciclistas e motoristas, o que contribui para preservar vidas ao evitar acidentes”, disse Claro.



A reportagem entrou em contato com a assessoria do Detran, mas ela não soube informar o valor do convênio firmado com os municípios.