Municípios da região do Bolsão recebem viaturas e equipamentos

Chapadão do Sul, Costa Rica, Camapuã, Figueirão e Paraíso das Águas, localizados na região do Bolsão, receberam 11 novas viaturas, 93 coletes e 10 armas longas do programa estadual “MS Mais Seguro”, com investimento de R$ 565,6 mil.



Secretário estaduaul de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa fez a entrega na quinta-feira (9). Os veículos serão utilizados para intensificar o policiamento ostensivo e preventivo dos cinco municípios. Já o Corpo de Bombeiros, passará a contar com uma unidade de auto salvamento, que atenderá o 7º Subgrupamento.



Das viaturas entregues três ficaram em Chapadão do Sul (2 motos 660 cilindradas e 1 Palio Weekend), Costa Rica recebeu duas (1 moto 250 cilindradas e 1 Palio Weekend) e a cidade de Camapuã foi contemplada com 2 motos (sendo uma 660 cilindradas e outra 250 cilindradas). Já Figueirão recebeu 2 motos (250 cilindradas) e Paraíso das Águas 1 moto (250 cilindradas).



As entregas de hoje integram a terceira etapa do MS Mais Seguro que já garantiu mais de R$ 32,1 milhões de investimentos para a segurança pública de Mato Grosso do Sul.



“Os policiais e os bombeiros tem a missão de servir e proteger a sociedade, motivo mais que suficiente para que estejam bem equipados e preparados para atenderem a sociedade. Mesmo nesse cenário de crise, o Estado tem se esforçado para melhorar a estrutura das polícias do Estado.”, disse o secretário.