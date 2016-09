Mulher é atingida por água quente e morre no hospital após quatro dias internada

Uma mulher de 32 anos morreu na tarde desta segunda-feira (5) na Santa Casa após quatro dias internada no hospital com queimaduras de terceiro grau causadas por agua quente que espirrou no corpo da vítima enquanto um amigo jogava a água de mandioca na pia na residência, em Campo Grande.



De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima possui uma deficiência que a impedia de falar e andar. A mulher morava com uma tia, pois ao nascer a mãe morreu e o pai nunca foi identificado.



Após o ocorrido a esposa do homem que tirava a água da mandioca percebeu que a mesma estava molhada devido ao cano ter estourado e atingido a vítima. Após o ocorrido a mesma foi encaminhada para o hospital com queimaduras de terceiro grau e devido às complicações teve uma pneumonia.



Devido as complicações a mulher não resistiu e veio a óbito na tarde desta segunda-feira (5). O caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do centro da Capital como morte a esclarecer.