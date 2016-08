MS tem terceiro maior índice de fumantes do Brasil

Marcelo Camargo/Agência Brasil Fumantes em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul tem o terceiro maior índice de fumantes do Brasil. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) realizada em 2014. O cigarro é culpado de 60% dos óbitos associados a doenças não transmissíveis.



Mesmo assim, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que o número de fumantes está diminuindo em Mato Grosso do Sul e no restante do país.



De acordo com a estimativa da Organização Pan-Americana da Saúde, em 2030 o tabaco matará aproximadamente 8 milhões de pessoas por ano, sendo que 80% dessas mortes ocorrerão em países de desenvolvimento, como o Brasil.



No Sistema Único de Saúde (SUS), o custo total atribuído ao tabagismo é de quase 21 milhões que se referem. De acordo com orientações médicas, o cigarro pode causar impotência sexual no homem, complicações na gravidez, aneurismas arteriais, infecções e doenças respiratórias, úlcera do aparelho digestivo, trombose vascular, entre outras doenças graves.