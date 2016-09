MS tem bandeira do desenvolvimento sustentável hasteada nesta segunda-feira

A Governadoria hástia nesta segunda-feira (26) a bandeira dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) ao lado das bandeiras do Estado e do Brasil como forma de indicar que Mato Grosso do Sul faz parte, no propósito das Organizações das Nações Unidas (ONU), de se aprofundar nos conceitos de direitos humanos.





Divulgação/Notícias MS Bandeira será hasteada em todos os estados brasileiros

Todos os estados do Brasil participarão desta ação que é referência ao ato que foi realizado na Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, em setembro do ano passado, quando chefes de estado e de governo de 193 países adotaram a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável.



Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram constituídos a partir da Rio+20 que compreendem as dimensões econômicas, sociais e ambientais com metas que estão ligadas às responsabilidades dos governos estaduais e municipais.