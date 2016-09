MS registra saldo positivo de empregos em agosto

Divulgacao MS registra saldo positivo

Em Mato Grosso do Sul o emprego formal cresceu no mês de agosto, a geração de postos de trabalho foi de 0,21% comparado a julho. Foram 19.623 trabalhadores admitidos contra 18.546 desligados no mesmo período, resultando um saldo positivo de 1.077 vagas de trabalho.



De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Mato Grosso do Sul está em sétimo lugar entre os estados que mais empregaram em agosto. O Estado fica atrás de Pernambuco (9.035), Paraíba (5.905), Alagoas (4.099), Santa Catarina (3.014), Maranhão (2.246) e Rio Grande do Norte (2.237).



Em Mato Grosso do Sul, as cidades de Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Brilhante, Sidrolândia e Três Lagoas fazem parte do levantamento do Ministério do Trabalho.



Os setores de que contribuíram para o saldo positivo de 1.077 vagas trabalho em Mato Grosso do Sul foram o da construção civil, que abriu 609 vagas no mercado de trabalho, da indústria de transformação (404) e da agropecuária (172). Já o setor de serviços foi único que apresentou recuo com o fechamento de 197 postos de trabalho.