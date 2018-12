MS deve ter dia ensolarado e tempo aberto neste domingo

Mato Grosso do Sul deve ter um domingo (9) com sol e as temperaturas deve começar a subir em todas as regiões. Não existe previsão de chuva nos próximos dias.

Em Campo Grande o dia esquenta, mas o sol deve vir acompanhado de algumas nuvens. As temperaturas na capital ficam entre 20 e 32 graus.

Na região norte o dia deve ter tempo aberto, mas bastante calor. Coxim tem mínima de 22 e máxima de 35 graus.

No oeste do estado, a previsão é de tempo aberto e calor. Em Corumbá, mínima de 24 e máxima de 36 graus.

No sul do estado a previsão também é de tempo aberto. Ponta Porã registra mínima de 19 graus e máxima de 32.

No leste do estado o dia será ensolarado. Mínima de 22 e máxima de 33 graus em Três Lagoas.

As informações são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).