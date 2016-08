MS apresenta mais um caso de H1N1

Divulgação

Mais uma morte por H1N1 foi apontada em Mato Grosso do Sul, desta vez é em Porto Murtinho. A cidade ainda não registrava óbto pela doença. São 87 vítimas fatais e 1591 notificações da gripe.



De acordo com informações do Dourados News, a cidade que mais apresenta óbitos é Campo Grande, com 25 e depois Naviraí



No Estado, a cidade que conta com mais óbitos por influenza é Campo Grande, com 25, seguido por Naviraí com 7. Em Jardim, Maracaju, Ponta Porã e em Dourados são quatro casos em cada.



Bataguassu, Caarapó, Ivinhema e Três Lagoas, contam com três casos cada e com duas mortes estão Antonio João, Aquidauana, Corumbá, Laguna Carapa, Rio Brilhante e Sidrolândia.



Em Dourados, são quatro mortes devido a H1N1, contando com 81 notificações e 30 casos confirmados.