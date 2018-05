MPMS pede que consumidores denunciem preços abusivos de combustíveis

Deurico/Capital News ..

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio da 10ª Promotoria de Justiça do Consumidor, Cidadania e Direitos Humanos de Dourados, solicita que os consumidores que se sentiram lesados com a alta dos preços combustíveis apresentem uma reclamação, junto à Ouvidoria do órgão

Os reajustes podem ocorrer em virtude do quarto dia de greve dos caminhoneiros, que tem prejudicado o abastecimento de combustível e reduzido a oferta. A denúncia pode ser feita pelo site www.mpms.mp.br, anexando cópia da nota ou cupom fiscal, para que sejam tomadas as providências em relação aos postos de combustíveis.

O Ministério Público do Estado informa, em nota divulgada à imprensa, que todas as medidas serão tomadas no âmbito coletivo e criminal.