MPE divulga lista de aprovados no concurso para Promotor de Justiça

Divulgação/MPE Integrantes da banca examinadora do concurso

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul divulgou a lista de aprovados no XXVII Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira de Promotor de Justiça. O resultado consta no diário oficial de hoje (15).



Os aprovados são: Adriano Barrozo da Silva, Anthony Állison Brandão Santos, Bruno Palhano Gonçalves, Fábio Adalberto Cardoso de Morais, Felipe Almeida Marques, Gilberto Carlos Altheman Junior, Gustavo Henrique Bertocco de Souza, Juliana Pellegrino Vieira, Lenize Martins Lunardi Pedreira, Mariana Rocha Rubini, Mariana Sleiman Castriani Quirino, Mateus Sleiman Castriani Quirino, Michel Maesano Mancuelho e Paulo Henrique Mendonça de Freitas.



A prova de Tribuna aconteceu nos dias 7 e 8 de maio e a prova de arguição, etapa oral do concurso, foi realizada entre os dias 9 a 11 de maio de 2017. A banca examinadora foi composta pelos Procuradores de Justiça Sérgio Luiz Morelli (Presidente da Comissão), Hudson Shiguer Kinashi, Humberto de Matos Brittes, Jaceguara Dantas da Silva Passos e, ainda, pelo representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Sandro Rogério Monteiro de Oliveira.