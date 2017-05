MPE divulga inscrições deferidas para o XX Processo Seletivo de estagiários

Deurico/Capital News Procuradoria-Geral de Justiça

O Ministério Público Estadual (MPE) divulgou, nesta quarta-feira (17), a lista de incrições deferidas e indeferidas para o XX Processo Seletivo de estagiários. Os recursos podem ser apresentados até a próxima sexta-feira (19).



Os candidatos da comarca de Campo Grande, interessados em interpor recurso, deverão entregar o requerimento, assinado e dirigido ao Presidente da Comissão de Seleção do MPE, Procurador Edgar Roberto Lemos de Miranda. A FAPEC fica situada à rua 9 de Julho, nº 1922, Vila Ipiranga. Os candidatos do interior do estado, deverão encaminhar, via sedex, para o mesmo endereço, em três vias (original e duas cópias).



Ao todo, são 244 vagas, destinadas aos estudantes de nível Superior e Pós-Graduação, Bacharéis em Direito, e aos graduados na área de conhecimento de Administração, Ambiental, Desenvolvimento de Sistemas, Economia, Psicologia e Serviço Social. Nível Superior/Graduação em Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Comunicação/Jornalismo, Direito, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental ou Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Geografia, Publicidade e Propaganda, Tecnologia de Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Produção Multimídia, Tecnologia em Redes de Computadores, Serviço Social e Nível médio profissionalizante do curso de Técnico em Segurança do Trabalho.



As provas escrita serão realizadas no dia 04 de junho deste ano nas cidades de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Jardim e São Gabriel do Oeste.



A lista de inscrições deferidas pode ser conferida na página 12 do Diário Oficial.